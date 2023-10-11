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Одинадцять працівників агентства ООН та п’ять членів МКЧХ загинули під час авіаудару по Газі — Reuters

Одинадцять працівників агентства ООН та п’ять членів МКЧХ загинули під час авіаудару по Газі — Reuters

Київ • УНН

 • 533195 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Одинадцять співробітників Агентства ООН у справах палестинських біженців та п’ятеро членів міжнародного Червоного Хреста і Червоного Півмісяця були вбиті під час ізраїльських авіаударів по сектору Гази. Про це із посиланням на дані організацій, пише Reuters, передає УНН.

Цитата

“Ми з великим сумом підтверджуємо, що 11 колег UNRWA були вбиті з 7 жовтня в секторі Гази. Деякі були вбиті у своїх будинках зі своїми сім’ями. UNRWA оплакує цю втрату та сумує разом з нашими колегами та сім’ями”, — йдеться в заяві UNRWA (Ближньосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт — ред.)

Деталі

В агенстві не поточнили, чи були це палестинці чи іноземні співробітники. Однак зазначили, що серед загиблих п’ятеро — це вчителів шкіл UNRWA, один гінеколог, один інженер, один психолог-консультант і три допоміжні працівники.

У Міжнародній федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC) також повідомили про втрату п’яти працівників через збройний конфлікт між ХАМАС та Ізраїлем. Зокрема, за даними МФЧК, четверо парамедиків Палестинського Червоного Півмісяця загинули у Газі. Дві їхні автівки швидкої допомоги потрапили під обстріли.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість загиблих у Газі досягла 1100

А у Ізраїлі помер водій швидкої допомоги, який служив у національній службі екстреної допомоги. Відоме його ім’я — Маген Давид Адом. Він загинув під час керування машиною швидкої допомоги для надання допомоги пораненим.

Нагадаємо

Раніше ООН повідомляла про загибель 9 своїх співробітників внаслідок авіаударів у секторі Газа.

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