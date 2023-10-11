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ООН заявила про загибель 9 співробітників внаслідок авіаударів у секторі Газа

ООН заявила про загибель 9 співробітників внаслідок авіаударів у секторі Газа

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Агентство ООН у справах палестинських біженців повідомило у середу, що дев'ять його співробітників були вбиті в результаті авіаударів з початку ізраїльського бомбардування сектору Газа в суботу, причому кілька вбито було увечері у вівторок, пише УНН з посиланням на AP.

Цитата

«Захист цивільних осіб має першочергове значення, у тому числі під час конфлікту, - сказала Джульєтт Тума, директор із комунікацій агентства, відомого як UNRWA. - Вони повинні бути захищені відповідно до законів війни».

Тума сказала, що "внаслідок ударів загинули співробітники ООН у своїх будинках по всій території".

Вона також повідомила, що 18 шкіл UNRWA, перетворених на притулки, були пошкоджені під час бомбардування, а його штаб-квартира в місті Газа також була пошкоджена, але обійшлося без жертв.

Нагадаємо

Агентство ООН для Гази має запаси їжі та води на 12 днів.

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