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ООН заявила о гибели 9 сотрудников в результате авиаударов в секторе Газа

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Агентство ООН по делам палестинских беженцев сообщило в среду, что девять его сотрудников были убиты в результате авиаударов с начала израильской бомбардировки сектора Газа в субботу, причем несколько убито было вечером во вторник, пишет УНН со ссылкой на AP.

Цитата

«Защита гражданских лиц имеет первостепенное значение, в том числе во время конфликта, сказала Джульетта Тема, директор по коммуникациям агентства, известного как UNRWA. - Они должны быть защищены в соответствии с законами войны».

Тума сказала, что "в результате ударов погибли сотрудники ООН в своих домах по всей территории".

Она также сообщила, что 18 школ UNRWA, преобразованных в приюты, были повреждены во время бомбардировки, а его штаб-квартира в городе Газа также была повреждена, но обошлась без жертв.

Напомним

Агентство ООН для Газы имеет запасы еды и воды на 12 дней.

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