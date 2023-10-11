Агентство ООН для Гази має запаси їжі та води на 12 днів

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«Їжі та води у нас є запаси на 12 днів. Дороги заблоковані, у нас немає телефонних ліній, наші мережі постраждали від авіаударів. Нам справді важко зрозуміти, що відбувається», - сказала Дженніфер Остін, заступник директора агентства.

«Ми покладаємося на наших співробітників, які самі є біженцями та які збираються надавати послуги. Це справді безпрецедентна ситуація, з якою ми зіткнулися», - додала вона.

При цьому вказано, що кількість загиблих у секторі Газа внаслідок ізраїльських ударів зросла до 1055 осіб, а 5184 людини отримали поранення, про що повідомило міністерство охорони здоров'я Палестини в Газі.

За даними ізраїльської армії, в Ізраїлі загинуло щонайменше 1200 осіб і 2800 поранено.

Нагадаємо

За даними ООН, понад 260 000 людей були змушені залишити свої будинки в секторі Газа через ізраїльські удари.

Доповнення

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ почав повітряні удари по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.