Агентство ООН для Гази має запаси їжі та води на 12 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт повідомило, що має запас їжі та води менш ніж на два тижні, щоб допомогти більш ніж 180 тисячам осіб, які знайшли притулок у школах у секторі Газа, пише УНН з посиланням на Al Jazeera.
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«Їжі та води у нас є запаси на 12 днів. Дороги заблоковані, у нас немає телефонних ліній, наші мережі постраждали від авіаударів. Нам справді важко зрозуміти, що відбувається», - сказала Дженніфер Остін, заступник директора агентства.
«Ми покладаємося на наших співробітників, які самі є біженцями та які збираються надавати послуги. Це справді безпрецедентна ситуація, з якою ми зіткнулися», - додала вона.
При цьому вказано, що кількість загиблих у секторі Газа внаслідок ізраїльських ударів зросла до 1055 осіб, а 5184 людини отримали поранення, про що повідомило міністерство охорони здоров'я Палестини в Газі.
За даними ізраїльської армії, в Ізраїлі загинуло щонайменше 1200 осіб і 2800 поранено.
Нагадаємо
За даними ООН, понад 260 000 людей були змушені залишити свої будинки в секторі Газа через ізраїльські удари.
Доповнення
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ почав повітряні удари по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.