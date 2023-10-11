Кількість загиблих у секторі Газа зросла до 950
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Кількість жертв у секторі Газа зросла до 950 осіб, з посиланням на дані палестинського міністерства охорони здоров'я повідомляє Al Jazeera, пише УНН.
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За даними палестинського МОЗ, кількість загиблих у секторі Газа внаслідок ізраїльських атак зросла до 950, при цьому понад 5000 отримали поранення.
За даними ООН, понад 260 000 людей були змушені залишити свої будинки в секторі Газа через ізраїльські атаки.
«Вважається, що понад 263 934 особи в секторі Газа залишили свої будинки», - повідомило гуманітарне агентство ООН УКГВ, попередивши, що «очікується, що ця кількість і далі зростатиме».
Доповнення
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.
Кількість загиблих від атаки ХАМАС в Ізраїлі перевищила 1200 осіб.