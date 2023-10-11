Число погибших в cекторе Газа возросло до 950
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Число жертв в секторе Газа возросло до 950 человек, со ссылкой на данные палестинского министерства здравоохранения сообщает Al Jazeera, пишет УНН.
Детали
По данным палестинского Минздрава, число погибших в секторе Газа в результате израильских атак возросло до 950, при этом более 5000 получили ранения.
По данным ООН, более 260 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа из-за израильских атак.
«Считается, что более 263 934 человека в секторе Газа покинули свои дома», - сообщило гуманитарное агентство ООН УКГВ, предупредив, что «ожидается, что это число и дальше будет расти».
Дополнение
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛе заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.
Число погибших в результате нападения ХАМАС в Израиле превысило 1200 человек.