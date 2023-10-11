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Кількість загиблих від атаки ХАМАС в Ізраїлі перевищила 1200

Кількість загиблих від атаки ХАМАС в Ізраїлі перевищила 1200

Київ • УНН

 • 488425 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Кількість жертв атаки палестинського ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль у суботу перевищила 1200, близько 3000 отримали поранення, а доля близько 150 людей, викрадених і вивезених до сектора Газа, досі невідома, повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Згідно з повідомленнями івритомовних ЗМІ, кількість загиблих досягла 1000 людей увечері у вівторок, на тлі роботи на півдні країни сил безпеки та волонтерської групиZaka , яка займається збором людських останків після терористичних атак та стихійних лих.

Військові заявили, що до ранку середи ця кількість зросла до 1200.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю раніше повідомило, що внаслідок нападу постраждала 2901 людина, понад 500 досі перебувають у лікарні, у тому числі 26 у критичному стані та 340 у тяжкому стані.

У вівторок по всьому Ізраїлю проходили похорони як для солдатів, так і для мирних жителів, на тлі того, як країна переживає масове проникнення та різанину в суботу.

Сили безпеки країни також продовжували боротьбу з терористами на півдні Ізраїлю у вівторок, згідно з повідомленнями івритомовних ЗМІ, двоє були вбиті на полі поблизу південної громади Кфар-Маймон, а ще двоє озброєних нападників були вбиті біля переходу Ерез у сектор Газа ввечері у вівторок.

Walla повідомила, що ізраїльські війська помітили підозрілий автомобіль, який намагався дістатися до переходу з Ізраїлю, і відкрили вогонь, убивши двох пасажирів.

Раніше ізраїльські війська вбили трьох палестинських бойовиків біля південного прибережного міста Ашкелон. 

Увечері у вівторок ізраїльські військові заявили, що літаки ВПС вразили понад 70 цілей ХАМАС в районі міста Газа ат-Туфа, а також військову структуру, якою керує Палестинський ісламський джихад.

Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала удару по будинку речника військового крила ХАМАС, відомого як Абу Обейда, у секторі Газа. 

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ЦАХАЛ також завдав ударів у Сирії та Лівані раніше у вівторок після того, як кілька снарядів було випущено по півночі Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що 15 ракет було випущено з Лівану по Західній Галілеї, через що вили сирени в кількох містах. Чотири снаряди були перехоплені системою протиповітряної оборони «Залізний купол», а решта впали на відкритих територіях, не завдавши шкоди чи поранень людям, повідомили в ЦАХАЛ.

Військові спочатку заявили в заяві, що завдали артилерійських ударів у відповідь на ракетний обстріл, а в пізнішій заяві заявили, що танки обстріляли два пости, що належать терористичному угрупуванню "Хезболла".

Пізніше ХАМАС взяв на себе відповідальність за ракетний обстріл, а "Хезболла" заявила, що здійснила атаку протитанковою керованою ракетою.

Пізніше у вівторок Голанські висоти були обстріляні з Сирії з мінометів. Армія оборони Ізраїлю заявила, що кілька снарядів перетнули територію Ізраїлю та впали на відкриті території, не завдавши шкоди.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала артилерійських ударів у Сирії у відповідь, прицілившись по джерелу вогню.

Також у вівторок міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ЦАХАЛ переходить до «повноцінного наступу» на сектор Газа, на тлі того, як спорадичні зіткнення з терористами ХАМАС на півдні Ізраїлю тривають уже четвертий день, зазначає видання.

Єгипетський чиновник повідомив The Times of Israel у вівторок, що Каїр було поінформовано Ізраїлем про те, що він готується до місячної наземної кампанії в секторі Газа.

Доповнення

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.

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