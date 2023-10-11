Число погибших от атаки ХАМАС в Израиле превысило 1200

Детали

Согласно сообщениям ивритоязычных СМИ, число погибших достигло 1000 человек вечером во вторник, на фоне работы на юге страны сил безопасности и волонтерской группы Zaka, которая занимается сбором человеческих останков после террористических атак и стихийных бедствий.

Военные заявили, что к утру среды это число увеличилось до 1200.

Министерство здравоохранения Израиля ранее сообщило, что в результате нападения пострадал 2901 человек, более 500 все еще находятся в больнице, в том числе 26 в критическом состоянии и 340 в тяжелом состоянии.

Во вторник по всему Израилю прошли похороны как для солдат, так и для мирных жителей, на фоне массового проникновения и резни в субботу в стране.

Силы безопасности страны также продолжали борьбу с террористами на юге Израиля во вторник, согласно сообщениям ивритоязычных СМИ, двое были убиты на поле возле южной общины Кфар-Маймон, а еще двое вооруженных нападавших были убиты возле перехода Эрез в сектор Газа вечером во вторник.

Walla сообщила, что израильские войска заметили подозрительную машину, пытающуюся добраться до перевала из Израиля, и открыли огонь, убив двух пассажиров.

Ранее израильские войска убили трех палестинских боевиков у южного прибрежного города Ашкелон.

Вечером во вторник израильские военные заявили, что самолеты ВВС поразили более 70 целей ХАМАС в районе города Газа Ат-Туфа, а также военную структуру, управляемую Палестинским исламским джихадом.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по дому представителя военного крыла ХАМАС, известного как Абу Обейда, в секторе Газа.

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ЦАХАЛ также нанес удары по Сирии и Ливану ранее во вторник после того, как несколько снарядов были выпущены по северному Израилю.

Армия обороны Израиля заявила, что 15 ракет были выпущены из Ливана через Западную Галилею, в результате чего в нескольких городах выли сирены. Четыре снаряда были перехвачены системой противовоздушной обороны «Железный купол», а остальные упали на открытых территориях, не причинив вреда или ранений людям, сообщили в ЦАХАЛ.

Военные сначала заявили в заявлении, что нанесли артиллерийские удары в ответ на ракетный обстрел, а в более позднем заявлении заявили, что танки обстреляли два поста, принадлежащих террористической группировке "Хезболла".

Позже ХАМАС взял на себя ответственность за ракетный обстрел, а "Хезболла" заявила, что совершила атаку противотанковой управляемой ракетой.

Позже во вторник Голанские высоты были обстреляны из минометов из Сирии. Армия обороны Израиля заявила, что несколько снарядов пересекли территорию Израиля и упали на открытые территории, не причинив вреда.

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла артиллерийские удары по Сирии в ответ, нацелившись на источник огня.

Также во вторник министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ переходит к «полноценному наступлению» на сектор Газа, на фоне того, как спорадические столкновения с террористами ХАМАС на юге Израиля продолжаются уже четвертый день, отмечает издание.

Египетский чиновник сообщил The Times of Israel во вторник, что Каир был проинформирован Израилем о том, что он готовится к месячной наземной кампании в секторе Газа.

Дополнение

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛе заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.