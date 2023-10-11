Число погибших от атаки ХАМАС в Израиле превысило 1200
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Число жертв атаки палестинской исламистской группировки ХАМАС на Израиль в субботу превысило 1200, около 3000 получили ранения, а судьба около 150 человек, похищенных и вывезенных в сектор Газа, до сих пор неизвестна, сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
Согласно сообщениям ивритоязычных СМИ, число погибших достигло 1000 человек вечером во вторник, на фоне работы на юге страны сил безопасности и волонтерской группы Zaka, которая занимается сбором человеческих останков после террористических атак и стихийных бедствий.
Военные заявили, что к утру среды это число увеличилось до 1200.
Министерство здравоохранения Израиля ранее сообщило, что в результате нападения пострадал 2901 человек, более 500 все еще находятся в больнице, в том числе 26 в критическом состоянии и 340 в тяжелом состоянии.
Во вторник по всему Израилю прошли похороны как для солдат, так и для мирных жителей, на фоне массового проникновения и резни в субботу в стране.
Силы безопасности страны также продолжали борьбу с террористами на юге Израиля во вторник, согласно сообщениям ивритоязычных СМИ, двое были убиты на поле возле южной общины Кфар-Маймон, а еще двое вооруженных нападавших были убиты возле перехода Эрез в сектор Газа вечером во вторник.
Walla сообщила, что израильские войска заметили подозрительную машину, пытающуюся добраться до перевала из Израиля, и открыли огонь, убив двух пассажиров.
Ранее израильские войска убили трех палестинских боевиков у южного прибрежного города Ашкелон.
Вечером во вторник израильские военные заявили, что самолеты ВВС поразили более 70 целей ХАМАС в районе города Газа Ат-Туфа, а также военную структуру, управляемую Палестинским исламским джихадом.
Ранее Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по дому представителя военного крыла ХАМАС, известного как Абу Обейда, в секторе Газа.
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ЦАХАЛ также нанес удары по Сирии и Ливану ранее во вторник после того, как несколько снарядов были выпущены по северному Израилю.
Армия обороны Израиля заявила, что 15 ракет были выпущены из Ливана через Западную Галилею, в результате чего в нескольких городах выли сирены. Четыре снаряда были перехвачены системой противовоздушной обороны «Железный купол», а остальные упали на открытых территориях, не причинив вреда или ранений людям, сообщили в ЦАХАЛ.
Военные сначала заявили в заявлении, что нанесли артиллерийские удары в ответ на ракетный обстрел, а в более позднем заявлении заявили, что танки обстреляли два поста, принадлежащих террористической группировке "Хезболла".
Позже ХАМАС взял на себя ответственность за ракетный обстрел, а "Хезболла" заявила, что совершила атаку противотанковой управляемой ракетой.
Позже во вторник Голанские высоты были обстреляны из минометов из Сирии. Армия обороны Израиля заявила, что несколько снарядов пересекли территорию Израиля и упали на открытые территории, не причинив вреда.
Армия обороны Израиля заявила, что нанесла артиллерийские удары по Сирии в ответ, нацелившись на источник огня.
Также во вторник министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ переходит к «полноценному наступлению» на сектор Газа, на фоне того, как спорадические столкновения с террористами ХАМАС на юге Израиля продолжаются уже четвертый день, отмечает издание.
Египетский чиновник сообщил The Times of Israel во вторник, что Каир был проинформирован Израилем о том, что он готовится к месячной наземной кампании в секторе Газа.
Дополнение
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛе заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.