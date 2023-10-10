ЦАХАЛ стверджує, що під час ударів було вбито "міністра економіки" ХАМАС і ще одного високопосадовця

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Як вказано, сьогодні літальний апарат "ЦАХАЛ вбив Джавада Абу Шамалу, міністра економіки терористичної організації ХАМАС, який керував фінансами організації та виділяв кошти на фінансування та управління тероризмом усередині та за межами сектора Газа".

"Літальний апарат ЦАХАЛ також убив Закарію Абу Муаммара, одного з високопоставлених членів політбюро терористичної організації ХАМАС і голову міністерства національних відносин у політичному бюро терористичної організації ХАМАС у секторі Газа", - вказали в ЗС Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю каже, що він був "близьким соратником" керівника ХАМАС в секторі Газа Ях’ї Сінвара.

У ЦАХАЛ також повідомили, що "нещодавно десятки винищувачів атакували понад 100 цілей у районі Аль-Фуркан. За останню добу ЦАХАЛ атакував понад 250 об'єктів у районі кварталу. Також ЦАХАЛ атакував район Рафах, серед цілей був підземний тунель, призначений для контрабанди обладнання та боєприпасів. Околиці Аль-Фуркан служать гніздом терористів ХАМАСу, звідки здійснюються численні дії проти Ізраїлю".

כלי טיס של צה"ל חיסל הלילה גם את זכריא אבו מעמר, אחד מבכירי הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס, וראש משרד היחסים הלאומיים בלשכת המדיניות של ארגון הטרור חמאס ברצועה, בתפקידו היה אחראי על קבלת החלטות ברצועה, תפעול קשרי הפנים ותיאום בין הארגונים ברצועה >> pic.twitter.com/G7LSDK3cNP

עשרות מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר מעל 100 מטרות ברחבי שכונת אל פורקן. ביממה האחרונה צה"ל תקף מעל 250 מטרות במרחב השכונה.

כמו כן, צה"ל תקף במרחב רפיח, בין המטרות נתקפה מנהרה תת קרקעית שיועדה להברחת ציוד ואמל"ח >> pic.twitter.com/LgSdqEDIl1

Доповнення

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.