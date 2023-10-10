ЦАХАЛ утверждает, что во время ударов был убит "министр экономики" ХАМАС и еще один высокопоставленный чиновник
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Армия обороны Израиля заявляет, что в результате ударов с воздуха в секторе Газа был убит министр экономики ХАМАС и еще один высокопоставленный член политбюро ХАМАС, пишет УНН.
Детали
Как указано, сегодня летательный аппарат "ЦАХАЛ убил Джавада Абу Шамалу, министра экономики террористической организации ХАМАС, который руководил финансами организации и выделял средства на финансирование и управление терроризмом внутри и за пределами сектора Газа".
"Летательный аппарат ЦАХАЛ также убил Закарию Абу Муаммара, одного из высокопоставленных членов политбюро террористической организации ХАМАС и главу министерства национальных отношений в политическом бюро террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - указали в ВС Израиля.
Армия обороны Израиля говорит, что он был "близким соратником" руководителя ХАМАС в Секторе Газа Яхьи Синвара.
ЦАХАЛ также сообщил, что "десятки истребителей недавно атаковали более 100 целей в районе Аль-Фуркан. За последние сутки ЦАХАЛ атаковал более 250 объектов в районе квартала. ЦАХАЛ также атаковал район Рафах, среди целей был подземный туннель, предназначенный для контрабанды оборудования и боеприпасов. Окрестности Аль-Фуркан служат гнездом террористов ХАМАСа, откуда совершаются многочисленные действия против Израиля".
כלי טיס של צה"ל חיסל הלילה גם את זכריא אבו מעמר, אחד מבכירי הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס, וראש משרד היחסים הלאומיים בלשכת המדיניות של ארגון הטרור חמאס ברצועה, בתפקידו היה אחראי על קבלת החלטות ברצועה, תפעול קשרי הפנים ותיאום בין הארגונים ברצועה > > pic.twitter.com/G7LSDK3cNP— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2023
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עשרות מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר מעל 100 מטרות ברחבי שכונת אל פורקן. ביממה האחרונה צה"ל תקף מעל 250 מטרות במרחב השכונה.
כמו כן, צה"ל תקף במרחב רפיח, בין המטרות נתקפה מנהרה תת קרקעית שיועדה להברחת ציוד ואמל"ח > > pic.twitter.com/LgSdqEDIl1
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Дополнение
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛе заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.