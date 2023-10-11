Агентство ООН для Газы имеет запасы еды и воды на 12 дней

КИЕВ. 11 октября. УНН. Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило, что имеет запас еды и воды менее чем на две недели, чтобы помочь более чем 180 тысячам человек, которые нашли убежище в школах в секторе Газа, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.