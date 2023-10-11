Агентство ООН для Газы имеет запасы еды и воды на 12 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило, что имеет запас еды и воды менее чем на две недели, чтобы помочь более чем 180 тысячам человек, которые нашли убежище в школах в секторе Газа, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.
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«У нас есть запасы еды и воды на 12 дней. Дороги заблокированы, у нас нет телефонных линий, наши сети пострадали от авиаударов. Нам действительно трудно понять, что происходит», - сказала Дженнифер Остин, заместитель директора агентства.
«Мы полагаемся на наших сотрудников, которые сами являются беженцами и которые собираются предоставлять услуги. Это действительно беспрецедентная ситуация, с которой мы столкнулись», - добавила она.
При этом указано, что число погибших в секторе Газа в результате израильских ударов возросло до 1055 человек, а 5184 человека получили ранения, о чем сообщило Министерство здравоохранения Палестины в Газе.
По данным израильской армии, в Израиле погибло не менее 1200 человек и 2800 получили ранения.
Напомним
Согласно данным ООН, более 260 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа из-за израильских ударов.
Дополнение
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ начал воздушные удары по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛе заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.