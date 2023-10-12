У США оголосили про відкриття чартерних рейсів для евакуації американців з Ізраїлю

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Державний департамент США оголошує, що, починаючи з п’ятниці, він організовуватиме чартерні рейси для американських громадян та їхніх найближчих родичів, які хочуть виїхати з Ізраїлю, але не можуть це зробити через збільшення комерційних рейсів, скасованих на тлі триваючої війни в Газі.

«Державний департамент не має вищого пріоритету, ніж безпека громадян США за кордоном», — йдеться в документі.

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