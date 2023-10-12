В США объявили об открытии чартерных рейсов для эвакуации американцев из Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Государственный департамент США объявляет об открытии чартерных рейсов для перевозки граждан США из Израиля, передает УНН.
Детали
Государственный департамент США объявляет, что, начиная с пятницы, он будет организовывать чартерные рейсы для американских граждан и их ближайших родственников, которые хотят уехать из Израиля, но не могут это сделать из-за увеличения коммерческих рейсов, отмененных на фоне продолжающейся войны в Газе.
«Государственный департамент не имеет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом», — говорится в документе.
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