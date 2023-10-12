ХАМАС убил тринадцать французов во время нападения на Израиль — Макрон

КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о гибели 13 граждан Франции, которые были убиты палестинскими воинствующими исламистами во время нападения на Израиль 7 октября. Французский Президент также пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть 17 других граждан Франции, которые до сих пор не вернулись. Такое заявление Макрон сделал во время своего телевизионного обращения к гражданам, передает УНН.