У Білому домі думають об'єднати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню в один пакет - NBC News

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"Коли Конгрес повернеться, ми попросимо їх вжити термінових заходів для фінансування вимог національної безпеки наших критично важливих партнерів", — сказав Байден 10 жовтня.

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Джерела телеканалу пояснюють, що такий крок потрібен, щоб зменшити навантаження, яке підтримка Ізраїлю, Україні й Тайваню спричинить на запаси Пентагону, та попросити гроші на виробництво більшої кількості озброєнь.

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Міністр оборони США Ллойд Остін у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні військову допомогу.

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