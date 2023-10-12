У Білому домі думають об'єднати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню в один пакет - NBC News
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Білий дім готує єдиний пакет на додаткове фінансування для Ізраїлю, України, Тайваню і зміцнення захисту кордону. Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на власні джерела, передає УНН.
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"Коли Конгрес повернеться, ми попросимо їх вжити термінових заходів для фінансування вимог національної безпеки наших критично важливих партнерів", — сказав Байден 10 жовтня.
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Джерела телеканалу пояснюють, що такий крок потрібен, щоб зменшити навантаження, яке підтримка Ізраїлю, Україні й Тайваню спричинить на запаси Пентагону, та попросити гроші на виробництво більшої кількості озброєнь.
Нагадаємо
Міністр оборони США Ллойд Остін у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні військову допомогу.
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