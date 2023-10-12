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У Білому домі думають об'єднати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню в один пакет - NBC News

У Білому домі думають об'єднати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню в один пакет - NBC News

Київ • УНН

 • 400152 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Білий дім готує єдиний пакет на додаткове фінансування для Ізраїлю, України, Тайваню і зміцнення захисту кордону. Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Цитата

"Коли Конгрес повернеться, ми попросимо їх вжити термінових заходів для фінансування вимог національної безпеки наших критично важливих партнерів", — сказав Байден 10 жовтня.

Деталі

Джерела телеканалу пояснюють, що такий крок потрібен, щоб зменшити навантаження, яке підтримка Ізраїлю, Україні й Тайваню спричинить на запаси Пентагону, та попросити гроші на виробництво більшої кількості озброєнь.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні військову допомогу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США підготували новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн дол.: голова Пентагону розповів, що туди входить

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