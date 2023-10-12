В Белом доме думают объединить помощь Украине, Израилю и Тайваню в один пакет - NBC News
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Белый дом готовит единый пакет на дополнительное финансирование для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
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"Когда Конгресс вернется, мы попросим их принять срочные меры для финансирования требований национальной безопасности наших критически важных партнеров", — сказал Байден 10 октября.
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Источники телеканала объясняют, что такой шаг нужен, чтобы уменьшить нагрузку, которую поддержка Израиля, Украины и Тайваня окажет на запасы Пентагона, и попросить деньги на производство большего количества вооружений.
Напомним
Министр обороны США Ллойд Остин в Брюсселе в среду заверил его в том, что США продолжат непрерывно давать Украине военную помощь.
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