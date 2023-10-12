В Белом доме думают объединить помощь Украине, Израилю и Тайваню в один пакет - NBC News

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Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Белый дом готовит единый пакет на дополнительное финансирование для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Цитата

"Когда Конгресс вернется, мы попросим их принять срочные меры для финансирования требований национальной безопасности наших критически важных партнеров", — сказал Байден 10 октября.

Детали

Источники телеканала объясняют, что такой шаг нужен, чтобы уменьшить нагрузку, которую поддержка Израиля, Украины и Тайваня окажет на запасы Пентагона, и попросить деньги на производство большего количества вооружений.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин в Брюсселе в среду заверил его в том, что США продолжат непрерывно давать Украине военную помощь.

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