США підготували новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн дол.: голова Пентагону розповів, що туди входить

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«У поточній боротьбі ми не можемо применшити важливість надання допомоги Україні і повинні забезпечити потреби України у ППО та боєприпасах. Ми очікуємо почути подробиці про нові підготовлені пакети підтримки від багатьох країн. США також підготувала наступний пакет безпекової допомоги Україні обсягом 200 млн доларів. Пакет допомоги включає боєприпаси М9М, нові системи ППО, які будуть невдовзі доставлені до України, артилерію, ракети, а також боєприпаси ППО та протитанкову зброю, а також необхідне озброєння для боротьби з російськими дронами», - сказав голова Пентагону.

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Він наголосив, що загальне зобовʼязання Америки становитиме 43 мільярди з початку війни. А коаліція з 50 країн зібрала більше ніж 33 мільярди для безпекової допомоги Україні.

За його словами, цієї зими задачі Контактної групи є подвійними: ми повинні продовжувати допомагати Україні справлятися з викликами та розвивати можливості України вистояти в майбутніх небезпеках. А наступним кроком має стати довготривале бачення роботи усіх учасників Контактної групи, щоб організувати «Коаліцію можливостей».

Під час зустрічі міністри обговорюватимуть вимоги та потреби України у боротьбі з росією. Про поточну ситуацію, пов’язану з контрнаступом, доповість міністр оборони України Рустем Умєров.

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