США подготовили новый пакет военной помощи Украине на 200 млн долл.: глава Пентагона рассказал, что туда входит

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. В новый пакет военной помощи Украине от США войдут боеприпасы, новые системы ПВО и боеприпасы к ним, артиллерия, противотанковое оружие и вооружение для борьбы с дронами. Об этом во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» сказал министр обороны США Ллойд Остин, передает корреспондент УНН.

Цитата

«В текущей борьбе мы не можем преуменьшить важность оказания помощи Украине и должны обеспечить потребности Украины в ПВО и боеприпасах. Мы ожидаем услышать подробности о новых подготовленных пакетах поддержки от многих стран. США также подготовила следующий пакет помощи по безопасности Украине в размере 200 млн долларов. Пакет помощи включает боеприпасы М9М, новые системы ПВО, которые будут вскоре доставлены в Украину, артиллерию, ракеты, а также боеприпасы ПВО и противотанковое оружие, а также необходимое вооружение для борьбы с российскими дронами», - сказал глава Пентагона.

Детали

Он подчеркнул, что общее обязательство Америки будет составлять 43 миллиарда с начала войны. А коалиция из 50 стран собрала более 33 миллиардов для помощи Украине в сфере безопасности.

По его словам, этой зимой задачи контактной группы являются двойными: мы должны продолжать помогать Украине справляться с вызовами и развивать возможности Украины выстоять в будущих опасностях. А следующим шагом должно стать долговременное видение работы всех участников Контактной группы, чтобы организовать «Коалицию возможностей».

Во время встречи министры будут обсуждать требования и потребности Украины в борьбе с россией. О текущей ситуации, связанной с контрнаступлением, доложит министр обороны Украины Рустем Умеров.

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