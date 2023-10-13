США окажут военную помощь и Израилю, и Украине - министр обороны Остин

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Соединенные Штаты будут предоставлять Израилю средства, необходимые для борьбы с террористической группировкой ХАМАС, так же как они предоставляют Украине оружие, необходимое для победы над россией. Это сообщил министр обороны США Ллойд Остин в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, информирует УНН со ссылкой на министерство обороны США. 

Цитата

«Мы можем и будем поддерживать Израиль так же как мы поддерживаем Украину", - сказал Остин в завершение встречи министров обороны стран НАТО. "Соединенные Штаты могут ходить и жевать жвачку одновременно», - заявил Остин.

Дополнение

Как сообщает издание Reuters, администрация президента США Джо Байдена на следующей неделе попросит у Конгресса дополнительное финансирование. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Однако деталей она не предоставила.

Источник, знакомый с этим вопросом, ранее сообщил Reuters, что администрация Байдена планирует попросить у Конгресса дополнительные средства на военную помощь как Израилю, так и Украине. Некоторые республиканцы заявили, что будут сопротивляться попыткам привязать помощь Израилю к помощи Украине.

Ранее

Телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники сообщало, что Белый дом готовит единый пакет на дополнительное финансирование для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы.

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