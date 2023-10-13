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Україна не отримуватиме менше зброї через війну в Ізраїлі: ОП пояснив причину

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Конфлікт в Ізраїлі не вплине на поставки зброї Україні через різність збройних потреб. Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, пише УНН.

Цитата

«росіяни не розуміють, що ми використовуємо один тип зброї, він взагалі не корелює з тим, що потрібно передавати в якості зброї Ізраїлю. Тому вони вважають, що таким чином можна буде зробити так, щоб Україна отримувала менше зброї»,- сказав Михайло Подоляк.

За його словами, скориставшись виникненням ще одного збройного конфлікту в світі рф намагається відвернути увагу від своїх злочинів. Окрім цього вона хоче, щоб на тлі війни в Ізраїлі Україна почала отримувати менше підтримки, проте за словами радника через різні збройні потреби України та Ізраїлю російські плани не спрацювали.

Також на погляд Михайла Подоляка росія аналітично не розуміє, що спровокувавши ХАМАС до відповідного геноцидного типу дій у Ізраїлі рф показала, що війна в Україні - це першоджерело всіх негараздів, які буде мати демократичний світ, якщо не вирішить питання російської федерації.

Нагадаємо

кремль посилив кілька інформаційних операцій після терактів ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня. 

росія звинувачує насамперед Захід у тому, що він нехтує конфліктами на Близькому Сході заради підтримки України. Також росіяни вважають, що міжнародна спільнота перестане звертати увагу на Україну, зосереджуючи увагу на Близькому Сході. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США нададуть військову допомогу і Ізраїлю, і Україні – міністр оборони Остін

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