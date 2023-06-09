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Подоляк назвал реакцию ООН и МККК на катастрофу с ГЭС "отсутствием потенции"

Киев • УНН

 • 618645 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал реакцию Международного Комитета Красного Креста и ООН на катастрофу, которая произошла в результате подрыва россиянами Каховской плотины "отсутствием потенции" и добавил, что Украина не ожидает компетентного отклика от международных гуманитарных институтов, об этом он заявил в эфире Радио Свобода, передает УНН.

Подоляк назвал реакцию ООН и МККК на катастрофу с ГЭС "отсутствием потенции"

Цитата

«Сколько уже дней прошло после катастрофы? Уже 3 дня. И они потенциально отреагировали. Это слово потенциально описывает отсутствие потенции, извините меня, у таких международных институций как Международный Красный Крест. Мы говорим именно о Международном Красном Кресте и говорим об ООН», - отметил Подоляк.

Детали

Советник главы Офиса президента Украины отметил, что есть еще Общество Красного Креста Украины, которое действительно работает и находится в зонах, где надо оказывать ту или иную помощь.

По его словам, возможно россия даст разрешение на эвакуацию людей из затопленного Левобережья «на какой-то седьмой день», если захочет «вместе с ООН постановочную пиар-акцию».

«Но с точки зрения россиян - им абсолютно безразлично, что происходит на левом берегу Днепра. Они осознают то, что люди там без помощи и гибнут. В этом и есть смысл террористического действия россии. Она продемонстрировала миру, что будет достаточно агрессивно вести себя в отношении любых территорий Украины. Мы не ожидаем не то, что быстрой, а вообще профессиональной и компетентной реакции от международных институтов, в которых ключевым параметром является гуманитарная миссия и гуманитарная помощь», - добавил Подоляк.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский призвал международные организации, в частности ООН и Международный комитет Красного Креста, присоединиться к спасательной операции на оккупированной части Херсонщины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба и координатор системы ООН в Украине Дениз Браун достигли соглашения, что ООН немедленно сформирует группы для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей из пострадавших оккупированных территорий левобережья Херсонщины, но при условии, что россия предоставит доступ и гарантии безопасности. 

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