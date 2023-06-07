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Потрібна швидка реакція світу: Зеленський закликав МКЧХ долучитися до рятувальної операції на окупованій Херсонщині

Київ • УНН

 • 345321 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші міжнародні організації долучитися до рятувальної операції на окупованій частині Херсонщини, передає УНН.

Потрібна швидка реакція світу: Зеленський закликав МКЧХ долучитися до рятувальної операції на окупованій Херсонщині

Цитата

"Абсолютно катастрофічна ситуація на окупованій частині Херсонщини. Окупанти просто кинули людей у цих страшних умовах. Без порятунку, без води, просто на дахах будинків у затоплених громадах. І це ще один свідомий злочин росії: після того, як держава-терорист спричинила катастрофу, вона ще й максимізує шкоду від неї.

Зараз потрібна чітка та швидка реакція світу на те, що відбувається. Навіть неможливо встановити достеменно, скільки людей на тимчасово окупованій території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги. Наші військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли рятують людей.

Але потрібні масштабніші зусилля. Потрібно, щоб міжнародні організації, як-от Міжнародний комітет Червоного Хреста, негайно долучилися до рятувальної операції й допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. Кожна загибла людина там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи, значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України, нашого уряду є", - сказав Президент

Деталі

Зеленський зазначив, що станом на цей час, на території Херсонської та Миколаївської областей вже вдалося врятувати понад 2 тисячі людей.

Він також наголосив, що Україна ще минулої осені попереджала світ про плани окупантів та закликала до відправлення міжнародної спостережної місії на Каховську ГЕС.

"Разом маємо й притягти до відповідальності окупантів. Вони понад рік контролювали і дамбу, і всю ГЕС. Російські пропагандисти серйозно й відкрито обговорювали саме такий сценарій рукотворної катастрофи, який вони і здійснили. Ще минулої осені ми попереджали світ про мінування росією обʼєктів Каховської ГЕС.

Ми закликали й до відправлення міжнародної спостережної місії на Каховку, до розмінування агрегатів та всіх споруд станції. На жаль, світової уваги тоді не вистачило, щоб усе це забезпечити. Зараз маємо сконцентрувати увагу світу для ліквідації наслідків чергової катастрофи з вини росії, маємо не допустити подальшої руйнівної активності окупантів", - підкреслив Глава держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський шокований реакцією ООН та Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС

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