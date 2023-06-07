Нужна быстрая реакция мира: Зеленский призвал МККК присоединиться к спасательной операции на оккупированной Херсонщине

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"Абсолютно катастрофическая ситуация на оккупированной части Херсонщины. Оккупанты просто бросили людей в этих страшных условиях. Без спасения, без воды, просто на крышах домов в затопленных общинах. И это еще одно сознательное преступление россии: после того, как государство-террорист вызвало катастрофу, оно еще и максимизирует вред от нее.

Сейчас нужна четкая и быстрая реакция мира на происходящее. Даже невозможно установить точно, сколько людей на временно оккупированной территории Херсонщины могут погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи. Наши военные и спецслужбы настолько, насколько это возможно, несмотря на обстрелы спасают людей.

Но нужны более масштабные усилия. Нужно, чтобы международные организации, такие как Международный комитет Красного Креста, немедленно присоединились к спасательной операции и помогли людям именно на оккупированной части Херсонщины. Каждый погибший человек там – это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизни. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы, значит, ее вообще нет, значит, она недееспособна. Все соответствующие обращения Украины, нашего правительства есть", - сказал Президент

Детали

Зеленский отметил, что по состоянию на данный момент, на территории Херсонской и Николаевской областей уже удалось спасти более 2 тысяч человек.

Он также отметил, что Украина еще прошлой осенью предупреждала мир о планах оккупантов и призвала к отправке международной наблюдательной миссии на Каховскую ГЭС.

"Вместе должны и привлечь к ответственности оккупантов. Они более года контролировали и дамбу, и всю ГЭС. Российские пропагандисты серьезно и открыто обсуждали именно такой сценарий рукотворной катастрофы, который они и осуществили. Еще прошлой осенью мы предупреждали мир о минировании россией объектов Каховской ГЭС.

Мы призывали и к отправке международной наблюдательной миссии на Каховку, к разминированию агрегатов и всех сооружений станции. К сожалению, мирового внимания тогда не хватило, чтобы все это обеспечить. Сейчас должны сконцентрировать внимание мира для ликвидации последствий очередной катастрофы по вине России, должны не допустить дальнейшей разрушительной активности оккупантов", - подчеркнул Глава государства.

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