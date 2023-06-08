Україна і ООН домовились про евакуацію цивільних з лівобережжя Херсощини: рф має надати гарантії безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. ООН негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей із постраждалих окупованих територій лівобережжя Херсонщини, але умови, що росія надасть доступ і гарантії безпеки. Відповідної угоди досягли Глава МЗС Дмитро Кулеба та кооординатор системи ООН в Україні Деніз Браун, передає УНН із посиланням на МЗС.
За підсумками зустрічі сторони домовились, що ООН невідкладно збільшить обсяги допомоги та направить додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей.
Цитата
“Організація негайно сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей”, - йдеться в повідомленні.
Додамо
Однак, у МЗС зазначили, що для цього рф повинна забезпечити безпечний проїзд для представників ООН на тимчасово окуповані території.
На зустрічі Кулеба відзначив направлення ООН гуманітарної допомоги на постраждалі території після підриву росіянами Каховської ГЕС.
Доповнення
Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародні організації, зокрема ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста , долучитися до рятувальної операції на окупованій частині Херсонщини.