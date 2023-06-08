Украина и ООН договорились об эвакуации гражданских с левобережья Херсощины: рф должна предоставить гарантии безопасности

По итогам встречи стороны договорились, что ООН безотлагательно увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области.

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“Организация немедленно сформирует в Запорожье и Херсоне группы, которые будут направлены на пострадавшие оккупированные территории Левобережья для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей”, - говорится в сообщении.

Добавим

Однако, в МИД отметили, что для этого рф должна обеспечить безопасный проезд для представителей ООН на временно оккупированные территории.

На встрече Кулеба отметил направление ООН гуманитарной помощи на пострадавшие территории после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Дополнение

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал международные организации, в частности ООН и Международный комитет Красного Креста, присоединиться к спасательной операции на оккупированной части Херсонщины.