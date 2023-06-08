Генштаб: окупанти розселяють евакуйованих людей з Херсонщини поряд з російськими військами
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Окупанти розселяють евакуйованих людей з затоплених населених пунктів тимчасово захопленої території Херсонської області поряд з російськими військами. Про це пише УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях.
Зокрема, людей, які евакуювались із затоплених населених пунктів, розселяють у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи. Таким чином, загарбники намагаються убезпечитись, прикриваючись цивільним населенням", - наголосили в Генштабі.
Там додали, що російське військове керівництво наразі має проблеми з речовим забезпеченням своєї армії.
"За наявною інформацією, російське військове керівництво має значні проблеми з речовим забезпеченням своїх військ. Військовослужбовцям, які нещодавно підписали контракт у військових частинах, що дислокуються у місті волгоград, видали чоботи замість черевиків з високими берцями. До того ж, контрактників змушують купувати військову форму за власні кошти", - зазначили в Генеральному штабі ЗСУ.
Доповнення
З села Афанасіївка на Миколаївщині рятувальниками евакуйовано 75 дорослих та дітей через підтоплення в результаті підриву росіянами Каховської ГЕС.