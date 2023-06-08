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Генштаб: оккупанты расселяют эвакуированных людей с Херсонщины рядом с российскими войсками

Киев • УНН

 • 222577 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Оккупанты расселяют эвакуированных людей из затопленных населенных пунктов временно захваченной территории Херсонской области рядом с российскими войсками. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб: оккупанты расселяют эвакуированных людей с Херсонщины рядом с российскими войсками

Цитата

"В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях.

В частности, людей, которые эвакуировались из затопленных населенных пунктов, расселяют в пансионатах и базах отдыха, где уже размещены военные подразделения. Таким образом, захватчики пытаются обезопасить себя, прикрываясь гражданским населением", - отметили в Генштабе.

Там добавили, что российское военное руководство сейчас имеет проблемы с вещевым обеспечением своей армии.

"По имеющейся информации, российское военное руководство имеет значительные проблемы с вещевым обеспечением своих войск. Военнослужащим, которые недавно подписали контракт в воинских частях, дислоцирующихся в городе Волгоград, выдали сапоги вместо ботинок с высокими берцами. К тому же, контрактников заставляют покупать военную форму за собственные средства", - отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Дополнение

Из села Афанасьевка на Николаевщине спасателями эвакуированы 75 взрослых и детей из-за подтопления в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

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