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"Велика вода" на Миколаївщині: з Афанасіївки евакуювали 75 дорослих та дітей

Київ • УНН

 • 287437 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. З села Афанасіївка на Миколаївщині рятувальниками евакуйовано 75 дорослих та дітей через підтоплення в результаті підриву росіянами Каховської ГЕС. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.

"Велика вода" на Миколаївщині: з Афанасіївки евакуювали 75 дорослих та дітей

Деталі

«Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, крім населених пунктів Херсонщини, підтоплено також і території Миколаївської області. Рятувальники за допомогою моторних човнів допомагають місцевому населенню, евакуюють людей та тварин», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що організована евакуація маломобільних жителів, зокрема із села Афанасіївка, що у Снігурівській громаді, вивезено 5 людей похилого віку, які не могли самостійно пересуватись.

«Загалом станом на 18:00 з с. Афанасіївка рятувальниками евакуйовано 75 дорослих та дітей. Роботи тривають», - зазначається в повідомленні.

Також у Миколаєві та в іншій частині Баштанського району на території Горохівської територіальної громади працюють мобільно-оперативні групи Головного управління ДСНС Миколаївської області.

Доповнення

Станом на 16 годину 8 червня, внаслідок підриву Каховської ГЕС, на Миколаївщині підтоплено 274 домогосподарства.

Українські Національні Новини

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