На Миколаївщині підтоплено 274 будинки, проте темп води почав уповільнюватись - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Станом на 16 годину 8 червня, внаслідок підриву Каховської ГЕС, на Миколаївщині підтоплено 274 домогосподарства. Проте темп води почав уповільнюватись. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, пише УНН.
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“На зараз у нас підтоплено 274 домогосподарства, евакуйовано 467 людей. На жаль, є одна жертва. Вже уповільнюється темп води, але в нас ще тримається трохи додача води, тому що є течія Інгульця та Південного Бугу”, - заявив Кім.
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За словами очільника Миколаївської ОДА, у Миколаєві немає загрози затоплення, але може бути підтоплення районів міста.
Нагадаємо
На Миколаївщині перевірили якість води в річках Інгулець та Південний Буг, яка могла погіршитись внаслідок підтоплення області, через підрив рф Каховської ГЕС. За словами Кіма, значних відхилень в показниках немає.