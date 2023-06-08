"Значних відхилень немає": Кім повідомив про якість води в Інгульці і Південному Бузі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. На Миколаївщині перевірили якість води в річках Інгулець та Південний Буг, яка могла погіршитись внаслідок підтоплення області, через підрив рф Каховської ГЕС. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім і розповів про ситуацію, передає УНН.
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"Згідно з дослідженнями, проведених в пробах, відібраних в р. Південний Буг 07 червня та в р. Інгулець 08 червня, значних відхилень та перевищень гранично допустимої концентрації речовин не спостерігається”, - Написав Кім.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком відвідали головну помпову станцію управління каналів річки Інгулець, яка була затоплена внаслідок руйнування рф греблі Каховської ГЕС.
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