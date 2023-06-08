Через підрив дамби піднімається рівень води в Інгульці на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Через підрив окупантами дамби Каховської ГЕС спостерігається підняття рівня води у річці Інгулець. Через це під загрозою затоплення опинилися населені пункти Калинівської громади у Бериславському районі Херсонської області. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.
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Як повідомляється, під загрозою затоплення опинилися: Калинівське, Заповіт, Бобровий Кут, Мала Сейдеминуха та Краснолюбецьк Калинівської громади. Станом на 11 годину вода притул наближалася до житлових будинків.
В ОВА зазначили, що через підтоплення мосту неможливий проїзд до села Заповіт у Калинівській селищній громаді Бериславського району.
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Також в Херсонській ОВА зазначили, що спеціалисти фіксують спад рівня води в населених пунктах Херсонщини. Станом на ранок 8 червня в Токарівці, Понятівці, Новотягинці та Іванівці рівень води знизився в середньому на 20 сантиметрів - до 6,15 метра. У Токарівці підтоплено два нежитлові будинки, у Понятівці – 5 будинків.
У Микільському, за даними ОВА, рівень води знизився на 50 сантиметрів - до 6,15 метра. Там підтоплено 15 будинків.
В цілому по правобережній частині області рівень води зберігався на відмітці 5,61 метрів.
“Ситуація залишається складною, але контрольованою”, - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо
За даними ДСНС, у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС на ранок 8 червня підтопило 20 населених пунктів та понад 2,6 тис. будинків на правобережжі.