На Херсонщині після підриву дамби підтопило вже 20 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У Херсонській області після підриву Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок підтопило 20 населених пунктів та понад 2,6 тис. будинків на правобережжі. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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"За попередніми даними, всього підтоплено 20 населених пунктів та 2 629 будинків на правому березі річки Дніпро", - ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними ДСНС, на 8:00 8 червня з підтоплених територій евакуйовано 1 995 людей, з яких 103 - діти.
Врятовано 334 особи (з них 15 дітей). Надано психологічну допомогу 168 громадянам.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.