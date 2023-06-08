В Херсонской области после подрыва дамбы подтопило уже 20 населенных пунктов

Цитата

"По предварительным данным, всего подтоплено 20 населенных пунктов и 2 629 домов на правом берегу реки Днепр", - говорится в сообщении.

Детали

По данным ГСЧС, на 8:00 8 июня из подтопленных территорий эвакуированы 1 995 человек, из которых 103 - дети.

Спасены 334 человека (из них 15 детей). Оказана психологическая помощь 168 гражданам.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.