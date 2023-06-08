В Херсонской области после подрыва дамбы подтопило уже 20 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС на сегодняшнее утро подтопило 20 населенных пунктов и более 2,6 тыс. домов на правобережье. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
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"По предварительным данным, всего подтоплено 20 населенных пунктов и 2 629 домов на правом берегу реки Днепр", - говорится в сообщении.
Детали
По данным ГСЧС, на 8:00 8 июня из подтопленных территорий эвакуированы 1 995 человек, из которых 103 - дети.
Спасены 334 человека (из них 15 детей). Оказана психологическая помощь 168 гражданам.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.
Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.