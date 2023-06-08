Из-за подрыва дамбы поднимается уровень воды в Ингульце в Херсонской области

Детали

Как сообщается, под угрозой затопления оказались: Калиновское, Заповит, Бобровый Кут, Малая Сейдеминуха и Краснолюбецк Калиновской громады. По состоянию на 11 часов вода вплотную приближалась к жилым домам.

В ОВА отметили, что из-за подтопления моста невозможен проезд в село Заповит в Калиновской поселковой громаде Бериславского района.

Дополнение

Также в Херсонской ОВА отметили, что специалисты фиксируют спад уровня воды в населенных пунктах Херсонской области. По состоянию на утро 8 июня в Токаревке, Понятовке, Новотягинке и Ивановке уровень воды снизился в среднем на 20 сантиметров - до 6,15 метра. В Токаревке подтоплены два нежилых дома, в Понятовке – 5 домов.

В Никольском, по данным ОВА, уровень воды снизился на 50 сантиметров - до 6,15 метра. Там подтоплено 15 домов.

В целом по правобережной части области уровень воды сохранялся на отметке 5,61 метров.

“Ситуация остается сложной, но контролируемой”, - говорится в сообщении.

Напомним

По данным ГСЧС, в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС на утро 8 июня подтопило 20 населенных пунктов и более 2,6 тыс. домов на правобережье.