Из-за подрыва дамбы поднимается уровень воды в Ингульце в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Из-за подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС наблюдается поднятие уровня воды в реке Ингулец. Из-за этого под угрозой затопления оказались населенные пункты Калиновской громады в Бериславском районе Херсонской области. Об этом сообщает Херсонская ОВА, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, под угрозой затопления оказались: Калиновское, Заповит, Бобровый Кут, Малая Сейдеминуха и Краснолюбецк Калиновской громады. По состоянию на 11 часов вода вплотную приближалась к жилым домам.
В ОВА отметили, что из-за подтопления моста невозможен проезд в село Заповит в Калиновской поселковой громаде Бериславского района.
Дополнение
Также в Херсонской ОВА отметили, что специалисты фиксируют спад уровня воды в населенных пунктах Херсонской области. По состоянию на утро 8 июня в Токаревке, Понятовке, Новотягинке и Ивановке уровень воды снизился в среднем на 20 сантиметров - до 6,15 метра. В Токаревке подтоплены два нежилых дома, в Понятовке – 5 домов.
В Никольском, по данным ОВА, уровень воды снизился на 50 сантиметров - до 6,15 метра. Там подтоплено 15 домов.
В целом по правобережной части области уровень воды сохранялся на отметке 5,61 метров.
“Ситуация остается сложной, но контролируемой”, - говорится в сообщении.
Напомним
По данным ГСЧС, в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС на утро 8 июня подтопило 20 населенных пунктов и более 2,6 тыс. домов на правобережье.