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Зеленський на Миколаївщині відвідав головну помпову станцію річки Інгулець

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком відвідали головну помпову станцію управління каналів річки Інгулець, яка була затоплена внаслідок руйнування рф греблі Каховської ГЕС. Про це йдеться на сторінці Зеленського у Telegram, пише УНН.

Зеленський на Миколаївщині відвідав головну помпову станцію річки Інгулець

Цитата

"Миколаївщина. Відвідали Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець, затоплену через руйнування греблі Каховської ГЕС", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Президент України сказав, що у підтоплених населених пунктах здійснено евакуацію людей, на місцях перебувають рятувальники та представники влади.

"Забезпечуємо людей питною водою, необхідними продуктами харчування", - додав він.

Також Зеленський повідомив, що у Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації наслідків катастрофи, який працює в цілодобовому режимі.

Нагадаємо

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, наразі загальне підняття води в Миколаєві досягло 104 см. Підтоплення вже можна помітити в усіх районах міста. 

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