Зеленський на Миколаївщині відвідав головну помпову станцію річки Інгулець
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком відвідали головну помпову станцію управління каналів річки Інгулець, яка була затоплена внаслідок руйнування рф греблі Каховської ГЕС. Про це йдеться на сторінці Зеленського у Telegram, пише УНН.
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"Миколаївщина. Відвідали Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець, затоплену через руйнування греблі Каховської ГЕС", - зазначив Зеленський.
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Президент України сказав, що у підтоплених населених пунктах здійснено евакуацію людей, на місцях перебувають рятувальники та представники влади.
"Забезпечуємо людей питною водою, необхідними продуктами харчування", - додав він.
Також Зеленський повідомив, що у Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації наслідків катастрофи, який працює в цілодобовому режимі.
Нагадаємо
За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, наразі загальне підняття води в Миколаєві досягло 104 см. Підтоплення вже можна помітити в усіх районах міста.