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У Миколаєві підтоплення вже помітно у всіх районах міста - мер

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Наразі загальне підняття води в Миколаєві досягло 104 см. Підтоплення можна помітити в усіх районах міста. Про це пише у своєму Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН. 

У Миколаєві підтоплення вже помітно у всіх районах міста - мер

Деталі


Як зазначає Сєнкевич, наразі підтоплення можна спостерігати у низьких частинах усіх районів міста. А саме:

  • Заводський район: Велика Корениха, вул. Набережна та Левадна;
  • Інгульський район: вул. Янати;
  • Корабельний район: вул. Андреєва, Рибна, Оранжерейна;
  • Центральний район: Варварівка, вул. Поштова та Адмірала Макарова, Матвіївка, вул. Жуковського.

Доповнення

Раніше повідомлялось, що критичною позначкою для Миколаєва мер називав підняття води більше ніж на +105 см.

Нагадаємо

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

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