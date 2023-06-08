У Миколаєві підтоплення вже помітно у всіх районах міста - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Наразі загальне підняття води в Миколаєві досягло 104 см. Підтоплення можна помітити в усіх районах міста. Про це пише у своєму Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.
Деталі
Як зазначає Сєнкевич, наразі підтоплення можна спостерігати у низьких частинах усіх районів міста. А саме:
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- Заводський район: Велика Корениха, вул. Набережна та Левадна;
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- Інгульський район: вул. Янати;
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- Корабельний район: вул. Андреєва, Рибна, Оранжерейна;
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- Центральний район: Варварівка, вул. Поштова та Адмірала Макарова, Матвіївка, вул. Жуковського.
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Доповнення
Раніше повідомлялось, що критичною позначкою для Миколаєва мер називав підняття води більше ніж на +105 см.
Нагадаємо
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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