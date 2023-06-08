В Николаеве подтопление уже заметно во всех районах города - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Сейчас общее поднятие воды в Николаеве достигло 104 см. Подтопление можно заметить во всех районах города. Об этом пишет в своем Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
Детали
Как отмечает Сенкевич, сейчас подтопления можно наблюдать в низких частях всех районов города. А именно:
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- Заводской район: Большая Корениха, ул. Набережная и Левадная;
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- Ингульский район: ул. Янаты;
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- Корабельный район: ул. Андреева, Рыбная, Оранжерейная;
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- Центральный район: Варваровка, ул. Почтовая и Адмирала Макарова, Матвеевка, ул. Жуковского.
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Дополнение
Ранее сообщалось, что критической отметкой для Николаева мэр называл поднятие воды более чем на +105 см.
Напомним
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
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