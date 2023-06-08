В Николаеве подтопление уже заметно во всех районах города - мэр

Детали

Как отмечает Сенкевич, сейчас подтопления можно наблюдать в низких частях всех районов города. А именно:



Заводской район: Большая Корениха, ул. Набережная и Левадная;



Ингульский район: ул. Янаты;



Корабельный район: ул. Андреева, Рыбная, Оранжерейная;



Центральный район: Варваровка, ул. Почтовая и Адмирала Макарова, Матвеевка, ул. Жуковского.



Дополнение

Ранее сообщалось, что критической отметкой для Николаева мэр называл поднятие воды более чем на +105 см.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Николаевщине от наводнения после подрыва дамбы погиб мужчина