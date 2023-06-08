Зеленский на Николаевщине посетил главную помповую станцию реки Ингулец
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком посетили главную помповую станцию управления каналов реки Ингулец, которая была затоплена в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом говорится на странице Зеленского в Telegram, пишет УНН.
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"Николаевская область. Посетили Главную насосную станцию Управления каналов реки Ингулец, затопленную из-за разрушения плотины Каховской ГЭС", - отметил Зеленский.
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Президент Украины сказал, что в подтопленных населенных пунктах осуществлена эвакуация людей, на местах находятся спасатели и представители власти.
"Обеспечиваем людей питьевой водой, необходимыми продуктами питания", - добавил он.
Также Зеленский сообщил, что в Снигиревской громаде создан штаб по ликвидации последствий катастрофы, который работает в круглосуточном режиме.
Напомним
По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, сейчас общее поднятие воды в Николаеве достигло 104 см. Подтопление уже можно заметить во всех районах города.