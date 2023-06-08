"Значительных отклонений нет": Ким сообщил о качестве воды в Ингульце и Южном Буге

Цитата

"Согласно исследованиям, проведенным в пробах, отобранных в р. Южный Буг 07 июня и в р. Ингулец 08 июня, значительных отклонений и превышений предельно допустимой концентрации веществ не наблюдается”, - написал Ким.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком посетили главную насосную станцию управления каналов реки Ингулец, которая была затоплена в результате разрушения рф плотины Каховской ГЭС.

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