"Значительных отклонений нет": Ким сообщил о качестве воды в Ингульце и Южном Буге
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. На Николаевщине проверили качество воды в реках Ингулец и Южный Буг, которая могла ухудшиться в результате подтопления области, из-за подрыва рф Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким и рассказал о ситуации, передает УНН.
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"Согласно исследованиям, проведенным в пробах, отобранных в р. Южный Буг 07 июня и в р. Ингулец 08 июня, значительных отклонений и превышений предельно допустимой концентрации веществ не наблюдается”, - написал Ким.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком посетили главную насосную станцию управления каналов реки Ингулец, которая была затоплена в результате разрушения рф плотины Каховской ГЭС.
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