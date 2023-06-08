На Николаевщине подтоплены 274 дома, однако темп воды начал замедляться - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. По состоянию на 16 часов 8 июня, в результате подрыва Каховской ГЭС, на Николаевщине подтоплено 274 домохозяйства. Но темп воды начал замедляться. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
“На сейчас у нас подтоплено 274 домохозяйства, эвакуированы 467 человек. К сожалению, есть одна жертва. Уже замедляется темп воды, но у нас еще держится немного прибавка воды, потому что есть течение Ингульца и Южного Буга”, - заявил Ким.
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По словам главы Николаевской ОГА, в Николаеве нет угрозы затопления, но может быть подтопление районов города.
Напомним
На Николаевщине проверили качество воды в реках Ингулец и Южный Буг, которая могла ухудшиться в результате подтопления области, из-за подрыва рф Каховской ГЭС. По словам Кима, значительных отклонений в показателях нет.