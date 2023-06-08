На Николаевщине подтоплены 274 дома, однако темп воды начал замедляться - Ким

Детали

“На сейчас у нас подтоплено 274 домохозяйства, эвакуированы 467 человек. К сожалению, есть одна жертва. Уже замедляется темп воды, но у нас еще держится немного прибавка воды, потому что есть течение Ингульца и Южного Буга”, - заявил Ким.

Дополнение

По словам главы Николаевской ОГА, в Николаеве нет угрозы затопления, но может быть подтопление районов города.

Напомним

На Николаевщине проверили качество воды в реках Ингулец и Южный Буг, которая могла ухудшиться в результате подтопления области, из-за подрыва рф Каховской ГЭС. По словам Кима, значительных отклонений в показателях нет.



