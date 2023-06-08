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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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На Николаевщине подтоплены 274 дома, однако темп воды начал замедляться - Ким

Киев • УНН

 • 234081 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. По состоянию на 16 часов 8 июня, в результате подрыва Каховской ГЭС, на Николаевщине подтоплено 274 домохозяйства. Но темп воды начал замедляться. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН

На Николаевщине подтоплены 274 дома, однако темп воды начал замедляться - Ким

Детали

“На сейчас у нас подтоплено 274 домохозяйства, эвакуированы 467 человек. К сожалению, есть одна жертва. Уже замедляется темп воды, но у нас еще держится немного прибавка воды, потому что есть течение Ингульца и Южного Буга”, - заявил Ким.

Дополнение

По словам главы Николаевской ОГА, в Николаеве нет угрозы затопления, но может быть подтопление районов города.

Напомним

На Николаевщине проверили качество воды в реках Ингулец и Южный Буг, которая могла ухудшиться в результате подтопления области, из-за подрыва рф Каховской ГЭС. По словам Кима, значительных отклонений в показателях нет. 

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