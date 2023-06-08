"Большая вода" в Николаевской области: из Афанасьевки эвакуировали 75 взрослых и детей

Детали

«В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС, кроме населенных пунктов Херсонщины, подтоплены также и территории Николаевской области. Спасатели с помощью моторных лодок помогают местному населению, эвакуируют людей и животных», - говорится в сообщении.

Сообщается, что организована эвакуация маломобильных жителей, в частности из села Афанасьевка, что в Снигиревской громаде, вывезено 5 пожилых людей, которые не могли самостоятельно передвигаться.

«Всего по состоянию на 18:00 из с. Афанасьевка спасателями эвакуированы 75 взрослых и детей. Работы продолжаются», - отмечается в сообщении.

Также в Николаеве и в другой части Баштанского района на территории Гороховской территориальной общины работают мобильно-оперативные группы Главного управления ГСЧС Николаевской области.

Дополнение

По состоянию на 16 часов 8 июня, в результате подрыва Каховской ГЭС, на Николаевщине подтоплено 274 домохозяйства.