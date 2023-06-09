Подоляк назвав реакцію ООН та МКЧХ на катастрофу з ГЕС "відсутністю потенції"

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 13358 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 21914 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 55877 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 47226 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 50728 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 116743 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182099 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 201505 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144338 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137909 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
23%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 49327 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 36367 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 17875 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 15835 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 36099 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 13341 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 36286 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 55845 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 201495 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 253108 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 5042 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 5386 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 21015 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 25790 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 41726 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Подоляк назвав реакцію ООН та МКЧХ на катастрофу з ГЕС "відсутністю потенції"

Київ • УНН

 • 618645 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав реакцію Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН на катастрофу, що сталась внаслідок підриву росіянами Каховської греблі "відсутністю потенції" і додав, що Україна не очікує компетентного відгуку від міжнародних гуманітарних інституцій, про це він заявив в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.

Подоляк назвав реакцію ООН та МКЧХ на катастрофу з ГЕС "відсутністю потенції"

Цитата

«Скільки вже днів пройшло після катастрофи? Уже 3 дні. І вони потенційно відреагували. Це слово потенційно описує відсутність потенції, вибачте мені, у таких міжнародних інституцій як Міжнародний Червоний Хрест. Ми говоримо саме про Міжнародний Червоний Хрест і говоримо про ООН», - зазначив Подоляк.

Детали

Радник очільника Офісу президента України зауважив, що є ще Товариство Червоного Хреста України, яке дійсно працює і перебуває в зонах, де треба надавати ту чи іншу допомогу.

За його словами, можливо росія надасть дозвіл на евакуацію людей із затопленого Лівобережжя «на якийсь сьомий день», якщо захоче «разом з ООН постановочну піар-акцію».

«Але з точки зору росіян - їм абсолютно байдуже, що відбувається на лівому березі Дніпра. Вони свідомі того, що люди там без допомоги і гинуть. В цьому і є сенс терористичної дії росії. Вона продемонструвала світу, що буде достатньо агресивно поводити себе щодо будь-яких територій України. Ми не очікуємо на те, що швидкої, а взагалі професійної і компетентної реакції від міжнародних інституцій, в яких ключовим параметром є гуманітарна місія і гуманітарна допомога», - додав Подоляк.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародні організації, зокрема ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста , долучитися до рятувальної операції на окупованій частині Херсонщини.

Глава МЗС Дмитро Кулеба та координатор системи ООН в Україні Деніз Браун досягли угоди, що ООН негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей із постраждалих окупованих територій лівобережжя Херсонщини, але умови, що росія надасть доступ і гарантії безпеки. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генштаб: окупанти розселяють евакуйованих людей з Херсонщини поряд з російськими військами

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,641.96