Подоляк назвав реакцію ООН та МКЧХ на катастрофу з ГЕС "відсутністю потенції"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав реакцію Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН на катастрофу, що сталась внаслідок підриву росіянами Каховської греблі "відсутністю потенції" і додав, що Україна не очікує компетентного відгуку від міжнародних гуманітарних інституцій, про це він заявив в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.
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«Скільки вже днів пройшло після катастрофи? Уже 3 дні. І вони потенційно відреагували. Це слово потенційно описує відсутність потенції, вибачте мені, у таких міжнародних інституцій як Міжнародний Червоний Хрест. Ми говоримо саме про Міжнародний Червоний Хрест і говоримо про ООН», - зазначив Подоляк.
Детали
Радник очільника Офісу президента України зауважив, що є ще Товариство Червоного Хреста України, яке дійсно працює і перебуває в зонах, де треба надавати ту чи іншу допомогу.
За його словами, можливо росія надасть дозвіл на евакуацію людей із затопленого Лівобережжя «на якийсь сьомий день», якщо захоче «разом з ООН постановочну піар-акцію».
«Але з точки зору росіян - їм абсолютно байдуже, що відбувається на лівому березі Дніпра. Вони свідомі того, що люди там без допомоги і гинуть. В цьому і є сенс терористичної дії росії. Вона продемонструвала світу, що буде достатньо агресивно поводити себе щодо будь-яких територій України. Ми не очікуємо на те, що швидкої, а взагалі професійної і компетентної реакції від міжнародних інституцій, в яких ключовим параметром є гуманітарна місія і гуманітарна допомога», - додав Подоляк.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародні організації, зокрема ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста , долучитися до рятувальної операції на окупованій частині Херсонщини.
Глава МЗС Дмитро Кулеба та координатор системи ООН в Україні Деніз Браун досягли угоди, що ООН негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей із постраждалих окупованих територій лівобережжя Херсонщини, але умови, що росія надасть доступ і гарантії безпеки.
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