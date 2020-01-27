Украина нарастила производство водки и ликеров
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. За месяц производство водки в Украине выросло на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в декабре 2019 года в Украине было произведено 1 млн 160 тыс. дал. водки с содержанием спирта не более 45,4%, тогда как в ноябре этот показатель составлял 1 млн 133 тыс. дал. продукта. Таким образом, за месяц производство водки в Украине выросло на 2,3%.
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Производство ликеров за месяц выросло на 3,3% - до 803 тыс. дал. продукта. При этом, за год Украина нарастила производство ликеров на 15,7% - до 8 млн 410 тыс. дал.
Кроме того, возросло производство пива солодового - на 17,8% за месяц. В декабре 2019 года в Украине было произведено 13,3 млн дал. продукта, тогда как в ноябре - 11,3 млн дал.
Как писал УНН, Украина сейчас контролирует 2,5% мирового экспорта водки.
Напомним, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят такие ликеро-водочные компании: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").