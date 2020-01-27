Україна наростила виробництво горілки та лікерів

Так, у грудні 2019 року в Україні було вироблено 1 млн 160 тис. дал. горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, тоді як у листопаді цей показник становив 1 млн 133 тис. дал. продукту. Таким чином, за місяць виробництво горілки в Україні зросло на 2,3%.

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Виробництво лікерів за місяць зросло на 3,3% — до 803 тис. дал. продукту. При цьому, за рік Україна наростила виробництво лікерів на 15,7% - до 8 млн 410 тис. дал.

Окрім того, зросло виробництво пива солодового - на 17,8% за місяць. У грудні 2019 році в Україні було вироблено 13,3 млн дал. продукту, тоді як у листопаді - 11,3 млн дал.

Як писав УНН, Україна нині контролює 2,5% світового експорту горілки.

Нагадаємо, в ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні входять такі лікеро-горілчані компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").