Україна контролює 2,5% світового експорту горілки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Україна увійшла в топ-15 світових лідерів за обсягами експорту горілки. Про це свідчать дані порталу World's Top Exports, передає УНН.
За даними порталу, Україна контролює 2,5% світового експорту горілки. У рейтингу найбільших експортерів продукту Україна посідає 12 місце. Україна, згідно з даними експортом, обігнала Білорусь (2,3%), Сінгапур (1,6%) і Бельгію (1,2%).
Перше місце в рейтингу належить Швеції. За рік країна поставила за кордон горілки на 479,8 млн дол. Швеція контролює 21,1% світового експорту продукту.
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За Швецією слід Франція з показником 408,7 млн дол. Французам належить 18% експорту продукту.
Замикає трійку лідерів Польща. У 2018 року країна експортувала горілки на 159 млн дол. (7% світового експорту продукту).
В цілому, в 2018 році світовий експорт горілки склав 2,3 млрд дол. Майже 87% від загальносвітового обсягу експорту продукту - 2 млрд дол. - припадає на європейські країни. Ще 5,5% - на країни Північної Америки. Далі слід Азія (3%), Африка (1,3%), Океанія на чолі з Австралією (1%) і Латинська Америка - 0,6% (без урахування Мексики).
Як писав УНН, в Україні можуть скасувати МРЦ на алкогольні напої.
Нагадаємо, в ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні входять такі лікеро-горілчані компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").