Украина контролирует 2,5% мирового экспорта водки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Украина вошла в топ-15 мировых лидеров по объемам экспорта водки. Об этом свидетельствуют данные портала World’s Top Exports, передает УНН.
По данным портала, Украина контролирует 2,5% мирового экспорта водки. В рейтинге крупнейших экспортеров продукта Украина занимает 12 место. Украина, согласно данным экспортов, обогнала Беларусь (2,3%), Сингапур (1,6%) и Бельгию (1,2%).
Первое место в рейтинге принадлежит Швеции. За год страна поставила за границу водки на 479,8 млн дол. Швеция контролирует 21,1% мирового экспорта продукта.
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За Швецией следует Франция с показателем 408,7 млн дол. Французам принадлежит 18% экспорта продукта.
Замыкает тройку лидеров Польша. В 2018 году страна экспортировала водки на 159 млн дол. (7% мирового экспорта продукта).
В целом, в 2018 году мировой экспорт водки составил 2,3 млрд дол. Почти 87% от общемирового объема экспорта продукта — 2 млрд дол. — припадает на европейские страны. Еще 5,5% - на страны Северной Америки. Далее следует Азия (3%), Африка (1,3%), Океания во главе с Австралией (1%) и Латинская Америка – 0,6% (без учета Мексики).
Как писал УНН, в Украине могут отменить МРЦ на алкогольные напитки.
Напомним, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят такие ликеро-водочные компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").