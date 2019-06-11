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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина нарастила суточную закачку газа в ПХГ

Киев • УНН

 • 8509 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 9 июня увеличился до 12,050 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз".

Украина нарастила суточную закачку газа в ПХГ

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 83,53 млн куб. м газа, тогда как сутками ранее было закачано 75,43 млн куб. м голубого топлива.

Из ПХГ Украины газ в течение отчетных суток не отбирался.

При этом в данных за 19 июня указано, что в Украине за сутки поступило из Словакии - 36,24 млн куб. м, из Венгрии - 14,84 млн куб. м, из Польши - 4,27 млн куб. м газа.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 38%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, "Нафтогаз  предупредил об опасности недобора запасов газа на зиму.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. Правительство и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ для населения с мая текущего года - до 8247 грн за тыс. куб. м.

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