Україна наростила добову закачку газу у ПСГ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 9 червня збільшився до 12,050 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 83,53 млн куб. м газу, тоді як добою раніше було закачано 75,43 млн куб. м блакитного палива.
З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.
При цьому в даних за 9 червня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 36,24 млн куб. м, з Угорщини - 14,84 млн куб. м, з Польщі - 4,27 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 38%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, "Нафтогаз" попередив про небезпеку недобору запасів газу на зиму.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. Уряд та "Нафтогаз" погодили зменшення ціни на газ для населення з травня поточного року - до 8247 грн за тис. куб. м.