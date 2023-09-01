Украина напрямую не сотрудничает с Китаем по поставке дронов - глава Госспецсвязи

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«Те же самые страны, которые помогают на поле боя военной техникой: это США, Эстония, несколько других стран, которые помогают не так открыто, но мы получаем от них комплектующие. Прямого сотрудничества с Китаем мы не ведем», – сказал Щиголь.

Также он рассказал о том, как происходит процедура закупки дронов. По его словам, на это уходит несколько дней. Впрочем, стоит вопрос в мощностях производства беспилотников.

«Военные делают заказ, мы получаем конкретное предложение. Они говорят, что им нужно купить. Это и украинские разведывательные, и украинские ударные, и иностранные дроны. Сразу заключается упрощенный контракт, потому что создали условия для этого. Вопрос (стоит – ред.) в возможностях производства, возможностях масштабирования», – отметил Щиголь.

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