Україна напряму не співпрацює з Китаєм щодо поставки дронів - голова Держспецзвʼязку

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«Ті ж самі країни, які допомагають на полі бою військовою технікою: це США, Естонія, кілька інших країн, які допомагають не так відкрито, але ми отримуємо від них комплектуючі. Прямого співробітництва з Китаєм ми не ведемо», – сказав Щиголь.

Також він розказав про те, як відбувається процедура закупівлі дронів. За його словами, на це уходить декілька днів. Втім, стоїть питання у потужностях виробництва безпілотників.

«Військові роблять замовлення, ми отримуємо конкретну пропозицію. Вони кажуть, що їм потрібно купити. Це і українські розвідувальні, і українські ударні, й іноземні дрони. Одразу укладається спрощений контракт, тому що створили умови для цього. Питання (стоїть – ред.) у можливостях виробництва, можливостях масштабування», – зазначив Щиголь.

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